خرج ” حسين حبيب ” والد الفنان ” حسام حبيب ” بتصريحات له في منشور عبر حساب جديد انشأه على تطبيق ” إنستجرام ” وجه من خلالها رسالة إلى نجله وزوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” والإعلامية اللبنانية ” نضال الأحمدية ” .

فجاء في رسالته : ” أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الإبن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بإبنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى .. فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ” .

وتابع : ” ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جدارة ” .

وأضاف حسين حبيب : ” أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف ” .

وأستكمل : ” أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش أكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول ” .

واستطرد والد حسام حبيب : ” أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات .. على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن ” .

واختتم رسالته قائلا : ” بس أنا هشتكيكى فى محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى بإيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضه بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح .. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن ” .