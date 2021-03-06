أدلت الفنانة ” منة فضالي ” بتصريحات لها في حوارها مع موقع صدى البلد والتي كشفت من خلالها عن رأيها في تمثيل كلا من الفنان ” محمد رمضان ” والفنانة ” ياسمين صبري ” وأيا منهما تفضل العمل معه .

فبسؤال منة فضالي عن من تفضل العمل معه بين ياسمين صبري ومحمد رمضان أجابت : ” بالطبع رمضان لأنه ممثل تقيل واشتغل على نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحدة وأذكى فنان على الساحة حالياً ” .

وعن ياسمين صبري ورأيها في تمثيلها قالت : ” لا تعليق .. هي حلوة وبنوتة قمر وبس ” .

وأثارت تلك التصريحات غضب جمهور الفنانة ياسمين صبري الذين اتهموا منة فضالي بأنها تغار من نجومية ياسمين .