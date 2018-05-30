تصريح جديد لـ شيرين عن عمرو دياب… شاهد ماذا قالت!

اعترفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، بأن ما قالته عن عمرو دياب في فرح الفنانين عمرو يوسف وكندة علوش لم يكن زلة لسان بل كان مقصودا.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «مجموعة إنسان» المذاع على فضائية «إم بي سي»: إن عمرو دياب يسبقها بسنوات كثيرة في النجومية وانها تحترم ذلك، متابعة: «كنا أصدقاء أنا وعمرو وكان يقول عني بعض التعليقات وكان يوصلني الكلام، واتريق على أغنيتي على بالي عندما صورتها وأنا قاعدة على كرسي فزعلت ومش هينفع أقولها على الهواء، لذلك جمعت أخطاء عمرو دياب وكنت أقصد إهانته».

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وأردفت: «هجومي على عمرو دياب لم يكن زلة لسان، ولكنه كان مقصودا».

من ناحية اخرى، كشفت شيرين عن ان ياسر خليل والذي كان يعمل مستشارا لديها هو من كان وراء تسريب فيديو “البلهارسيا” الشهير والذي نسبب بأزمة لها وصلت الى المحاكم.