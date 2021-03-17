كشف نقيب الفنانين المصريين الدكتور أشرف زكي أن علاقته بالفنانة جيهان فاضل قد انقطعت منذ سنوات، ولا يعلم ما إذا كانت قد اعتزلت الفن أم لا، خاصة وأنها لم تدفع اشتراكات النقابة الخاصة بها لعدة سنوات، وهو لا يعلم السبب، ولذلك تم رفعها من كشوفات النقابة.

وأضاف زكي في تصريح شديد اللهجة لـ”فوشيا”: “كل ما يقال أن جيهان هاجرت وعملت بالخارج نظير موقفها السياسي خلال ثورة 25 يناير فمصر لا تحاسب شخصا على موقفه السياسي فيما عدا شيئ واحد وهو المساس بالوطن والدليل على ذلك أنها عملت في عام 2015 بمسلسل “تحت السيطرة”.

وكانت عدة أقاويل قد انتشرت تدور حول عمل الفنانة جيهان فاضل داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، تبيع جبنة وزيتون، حتى تتمكن من الإنفاق على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، وقبلها كانت تعمل في مطعم أكلات مصرية، لبيع فول وطعمية.

جدير بالذكر أنه حتى الآن لم ترد جيهان فاضل على كل ما تردد، حيث لم يستطع أحد التوصل إليها بعد إلغاء رقم هاتفها المتعارف عليه.

وكانت جيهان قد شاركت عام 2015 في مسلسل “تحت السيطرة” مع النجمة نيللي كريم و ظافر العابدين و أحمد وفيق ومحمد فراج وهاني عادل، حيث جسدت دور “شيرين” والدة الفنانة الشابة جميلة عوض التي عانت معها جراء تعاطيها المواد المخدرة، وهو من تأليف مريم ناعوم وتامر محسن وإخراج تامر محسن وإنتاج العدل جروب.

وكانت بدايات جيهان فاضل في السينما من خلال فيلم “أيس كريم في جليم” عام 1992 مع النجم عمرو دياب وسيمون بعد أن اكتشفها المخرج خيري بشارة أثناء دراستها بالمرحلة الجامعية، ووقتها حققت نجاحا كبيرا نظرا لجمال وجهها البريء، أما آخر أعمالها السينمائية فكانت عام 2011 مع خالد الصاوي وصلاح عبدالله من خلال فيلم “الفاجومي” الذي يحكي قصة حياة الشاعر أحمد فؤاد نجم.

جيهان أيضاً أرملة لمصمم الأزياء عمرو حمدي الذي توفي في سن صغير عام 2012 وأنجبت منه أدهم وزياد وعالية.