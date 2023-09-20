شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره ومتابعيه بصور جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد، الذي تشاركه بطولته الراقصة والممثلة المصرية دينا.

أحدث ظهور للفيشاوي ودينا

وأثار “الفيشاوي” استغراب المتابعين، حيث ظهر وهو يحتضن ساقي دينا بيديه بطريقة غريبة، وغير مفهومة، كما تساءل الجمهور عن سر اختفاء الوشوم من جسمه بشكل كامل

وقد شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي صوراً له، كشف من خلالها بدء تصوير أحدث أعماله، وهو فيلم “عادل مش عادل

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الصور وهو يقرأ السيناريو، وعلق بالقول: “بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا أول يوم تصوير فيلم “عادل مش عادل”،قصه وسيناريو و حوار أدهم سعيد وحسام كمال، إخراج أحمد يسري”.

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه

فى مفاجأة من العيار الثقيل؛ اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، قبل أيام، على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بالسيدة الألمانية، وابنه تيتوس، من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس.. وأنا أحبك.. العائلة تأتي أولا”.

أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم “رهبة”

وعلى الصعيد الفني،عرض لأحمد الفيشاوي مؤخراً أحدث أعماله السينمائية هذا العام “فيلم رهبة” والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة كبيرة من تقديم أفلام تراجيدية وأكشن، حيث يجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

فيلم الدعوة عامة

وعرض مؤخرا لأحمد الفيشاوى في السينمات “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

فيلم “ولاد رزق 3”

يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” والذي يعيد خلاله التعاون للمرة الثالثة مع المخرج طارق العريان وعدد من نجوم السينما المصرية منهم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم والمقرر عرضه تجارياً بحلول عام 2024.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك « نورت »

وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر « نورت »

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »