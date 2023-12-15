يبدو أن النجم الأميركي العالمي توم كروز، وجد الحب أخيراً مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاماً، وفق ما كشفته “صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت الصحيفة إنها رصدت بطل “المهمة المستحيلة” الذي يبلغ من العمر 61 عاماً مع ابنة تاجر ألماس روسي، تُدعى إلسينا خايروفا عمرها 36 عاماً في إحدى الحفلات بالعاصمة لندن.

توم كروز يعيش قصة حب

وقالت إن علامات الانسجام والرومانسية بدت واضحة على كروز ورفيقته في الحفل، إذ إنهما لم ينفصلا عن بعضهما أبداً، كما بدا النجم الوسيم مفتوناً بها.

العارضة الروسية إلسينا خايروفا

كما أشار مصدر إلى أن الحفل أُقيم بساحة غروسفينور يوم السبت الماضي، وأن الضيوف بدوا منبهرين بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.

صديقة توم كروز الجديدة

يراقصها.. ويرفض التصوير

وتابع أن “كروز بدا ودوداً للغاية، وعندما طلب بعض الحضور التقاط الصور معه رفض بأدب، حتى اضطر منسّق الأغاني للإعلان عبر المايكروفون عدم رغبة الممثل الشهير بالتقاط الصور مع أحد… وقد أمضى كروز ليلته وهو يرقص مع خايروفا”.

يشار إلى أن إلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، كانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معاً قصرا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه استرليني، وعقارات في دبي وقبرص.

ظهور نادر لابنة توم كروز ونيكول كيدمان بالتبني

يُذكر أنه في سبتمبر الماضي كانت إيزابيلا كيدمان كروز، ابنة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان والنجم الأمريكي توم كروز بالتبني، والبالغة من العمر 30 عاماً، قد أطلَّت بإطلالة صيفية بيضاء، خلال أحدث ظهور لها، وقد اتسمت إيزابيلا بقلّة ظهورها وابتعادها عن الأضواء.

حينها، شاركت إيزابيلا، مع متابعي حسابها عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، أحدث صورة. ظهرت إيزابيلا خلال الصورة وهي ترتدي فستانًا صيفيًا أبيض اللون بأكمام منتفخة وياقة عميقة مربعة، أرفقت إيزابيلا الصورة التي شاركتها بتعليق قالت خلاله: “يا له من صيف”.

يُذكر أن علاقة كيدمان بابنتها بالتبني ليست جيدة، تحديدًا بعدما قررت إيزابيلا اتباع دين السيانتولوجيا، الذي يتبعه والدها توم كروز. لم تظهر نيكول كيدمان برفقة ابنتها علنًا منذ عام 2006، كما أن نيكول كيدمان لم تحضر حفل زفاف إيزابيلا لمستشار تكنولوجيا المعلومات ماكس باركر في عام 2015.

بينما يذكر أن النجم الأمريكي توم كروز كان قد شوهد مع ابنته في المدرجات أثناء مشاهدة إحدى مباريات البيسبول بالدوري الأمريكي في عام 2021، وكانت هذه المرة من المرات القليلة التي ظهر خلالها بصحبة ابنته.

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