كشفت الفنانة المصرية ” أمل رزق ” عن تطورات حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فأشارت أمل رزق في تصريحات صحفية لها إلى الأعراض التي تعاني منها في الوقت الحالي من ارتفاع في درجة الحرارة مع عدم استقرارها بالإضافة إلى تكسير في العظام .

فقالت : ” تعبانة جدا وجسمي مكسر .. الرجاء الدعاء لي أن أستطيع التغلب على هذا الفيروس اللعين .. توخوا الحذر وارتدوا الكمامات ” .

وكانت أمل رزق قد صرحت منذ يومين عن إصابتها بالفيروس بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجرتها .. وتخضع حاليا للعزل المنزلي مع تلقي بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا .