أجرت الفنانة ” حورية فرغلي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” سيد علي ” في برنامجه ” حضرة المواطن ” كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عمليات جراحية في أنفها من أجل ترميمها .

فأشارت حورية فرغلي إلى إجرائها حتى الآن لثلاث عمليات في أنفها ومن المقرر أن تخضع للعملية الرابعة والأخيرة يوم غد الأربعاء .. وطمأنت الجمهور على وضعها الصحي بإنه جيد ومستقر .

وبسؤالها عن موعد عودتها إلى مصر قالت أن بعد إجرائها للعملية الرابعة سوف يحدد لها الطبيب المعالج لها متى يمكنها مغادرة المستشفى والسماح لها باستقلال الطائرة للعودة إلى مصر متوقعة أن تكون عودتها خلال إسبوع أو 10 أيام .

وأضافت حورية أنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال الدرامية التي ستعرض في الموسم الرمضاني 2021 ولكنها تتمنى أن تكون داخل المنافسة في رمضان 2022 .