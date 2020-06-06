نشرت الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن وضعها الصحي الحالي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فطمأنت محبيها ومتابعيها عنها وكتبت في تغريدتها قائلة : ” الحمد الله حالتي بقت أحسن .. ربنا كريم ” .

الحمد الله حالتي بقت احسن ربنا كريم — ✪ raga Elgedawy (@rgaaofficial) June 4, 2020

وعلى الجانب الآخر خرج الدكتور ” محمد رضا ” نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بمحافظة الإسماعيلية التي تتواجد بها رجاء الجداوي بتصريحات له عن الوضع الصحي الخاص بها .

فقال إنها لم تدخل فى غيبوبة مثلما شاع على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية .. منوها أنها تدرك الناس حولها بشكل جيد ولم تتعرض لأى انتكاسة خلال اليومين الماضيين .

كما أكد على أن حالتها الصحية مستقرة حتى الآن .