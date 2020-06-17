نشرت ” أميرة مختار ” إبنة الفنانة المصرية ” رجاء الجداوي ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” تطورات الحالة الصحية لوالدتها بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتبت أميرة في منشورها قائلة : ” مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز .. بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض ” .

وقال مصدر طبي بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي التي تتواجد به رجاء الجداوي في تصريحات له إنها مازالت على جهاز التنفس الصناعي لوجود مشاكل في التنفس .

وأن درجة حرارتها 37 درجة ونسبة الأكسجين فى الدم تترواح يوميا ما بين 98 و97 والضغط والنبض مستقريين مشيرا إلى أن حالتها النفسية السيئة هى سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن .

وأكد المصدر الطبى أن الفنانة رجاء الجداوى أجرت منذ دخولها المستشفى تحليلين .. الأول كان بعد دخولها بثلاثة أيام وظهرت نتيجته إيجابية .. والآخر عقب حقنها بمصل البلازما بيومين وظهرت أيضا نتيجته إيجابية .

وأشار إلى أن جهاز ” سيباب ” الموضوع لها من الصعب الاستغناء عنه في الوقت الحالي لإنه السبب في استقرار حالتها وعدم تدهورها .