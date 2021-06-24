كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنانة المصرية ” عايدة عبد العزيز ” عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض الزهايمر منذ وفاة زوجها الفنان والمخرج المسرحي ” أحمد عبد الحليم ” منذ عدة سنوات .

فاشارت المصادر إلى ان الوضع الصحي للفنانة عايدة عبد العزيز مستقر وتقضي يومها بشكل طبيعي داخل المنزل بين متابعة التلفزيون وقراءة الصحف ولا تلتقي بأحد في ظل إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا .

يذكر أن ” شريف أحمد عبد الحليم ” نجل عايدة عبد العزيز كان قد قال في تصريحات سابقة له بأن والدته ماصبة بالزهايمر حيث تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة .. مشيرا إلى انه لا يسأل عنها أحد من الوسط الفني .

وكانت أيضا الفنانة عابدة عبد العزيز قد صرّحت بأنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوء تام بعيدا من الأضواء .. فقالت : ” خلاص مش بشتغل رغم إن الناس وحشوني جدًا .. لكن أنا قاعدة في البيت للراحة ” .

وتابعت : ” عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن .. أنا في رحلتي الأخيرة ومحدّش بيسأل عليا وفي انتظار لقاء ربٍ كريم ” .