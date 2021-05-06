كشف ” أدهم محروس ” نجل الفنانة المصرية ” نادية العراقية ” عن تطورات الحالة الصحية لوالدته بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة استدعت نقلها إلى المستشفى وتواجدها داخل غرفة العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

فكتب أدهم محروس في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متحدثا عن تفاصيل وضع والدته الصحي قائلا : ” غصب عني مش عارف أرد على كل الناس .. الحمد لله أبويا وإخواتي اتحسنوا جداً وحالتهم استقرت بس للأسف أمي في العناية المركزة ” .

وتابع : ” حالتها حرجة جداً (فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبة الأكسجين لـ 50-60%) محتاجه دعواتكم .. الحمدلله على كل شيء عندي حسن ظن كبير في ربنا .. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ” .