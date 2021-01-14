كشفت الفنانة المصرية ” نجوى فؤاد ” في تصريحات صحفية لها عن وضعها الصحي بعد مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة .

حيث أشارت نجوى فؤاد إلى إنها عانت من آلام في ظهرها وكانت مريضة جدا بعد حقنها في الفقرة فوق القطنية وهو الأمر الذى تطلب منها البقاء في المنزل لمدة 3 أسابيع بناء على أمر الدكتور المعالج لها .

وأضافت أن حالتها الصحية تحسنت في الوقت الحالي .. وإنها تحرص على المكوث في منزلها بسبب فيروس كورونا المستجد واتباعها للإجراءات الاحترازية .

وتمنت نجوى فؤاد بأن يزيح الله غمة فيروس كورونا مع احتفالها بعيد ميلادها الذي سيوافق يوم 16 من شهر يناير الجاري .