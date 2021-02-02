كشف المنتج والفنان ” محمد محمود عبد العزيز ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان ” كريم محمود عبد العزيز ” الذي تعرض لوعكة صحية أدت إلى دخوله إلى المستشفى .

فقال محمد نحمود عبد العزيز في تصريحات صحفية له أن شقيقه قد غادر المستشفى مساء أمس الأثنين ويمكث في منزله حاليا وتحسن وضعه الصحي بشكل كبير بعد إصابته بأزمة صدرية تنفسية شديدة .

كما نشر منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لطمأنة الجمهور على كريم محمود عبد العزيز جاء فيه : ” شكراً لكل اللي حاول يتصل للإطمئنان على كريم وأسف إني مش عارف أرد على كل الإتصالات ورسايل حضراتكم ” .

وتابع : ” الحمدلله كريم بخير .. أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية .. الحمد لله على كل حال ” .

وكان قد أعلن محمد محمود عبد العزيز عن مرض شقيقه بصورة لكريم أثناء تواجده في المستشفى ظهر فيها وهو مستلقي على سرير واضعا جهاز الأكسجين على وجهه .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله على كل حال ” .