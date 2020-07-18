نشر الفنان الهندي ” أميتاب باتشان ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” كشف من خلالها عن تطورات الحالة الصحية له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد يوم السبت الماضي .

فكتب في تغريدته قائلا : ” أتلقى وأرى جميع محبتكم ودعواتكم وصلواتكم عبر الرسائل القصيرة واتس اب وانستجرام وعلى المدونة وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة ” .

وتابع : ” إمتناني ليس له حدود .. أتلقى العلاج لكن بروتوكول المستشفى مقيد ولا أستطيع أن أقول المزيد ” .

يذكر أن أميتاب باتشان يتواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالهند لتلقي الرعاية الطبية والعلاج والخضوع للعزل الصحي .