تطورات الحالة الصحية ل ” صفاء سلطان ” عقب إجرائها عملية استئصال للرحم

شكراً من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من اهلي ورفقاتي انا ماحبيت اشغل بالكن حالياً انا صحتي ممتازه وعم استعد للتصوير… وانا الحمدلله انسانه مؤمنه باالله واستفقادات الله رحمه بدعواتكن صرت احسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ….. بحبكن كتييير