تطورات الحالة الصحية ل ” صفاء سلطان ” عقب إجرائها عملية استئصال للرحم

نشرت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها طمأنت من خلالها متابعيها على وضعها الصحي الحالي عقب تعرضها لأزمة صحية أدت بها إلى استئصال الرحم .
وكتبت صفاء سلطان في تعليقها على الصورة قائلة : ” شكرا من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من أهلي ورفقاتي .. أنا ما حبيت أشغل بالكن حاليا أنا صحتي ممتازة وعم أستعد للتصوير ” .
وتابعت : ” أنا الحمد لله إنسانة مؤمنة بالله .. بدعواتكم صرت أحسن وبمحبتكم بكبر وبتشجيعكم بستمر .. بحبكم كتير ” .
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شكراً من كل قلبي لكل حدا سأل عن صحتي ولكل يلي وقفوا جنبي من اهلي ورفقاتي انا ماحبيت اشغل بالكن حالياً انا صحتي ممتازه وعم استعد للتصوير… وانا الحمدلله انسانه مؤمنه باالله واستفقادات الله رحمه بدعواتكن صرت احسن وبمحبتكن بكبر وبتشجيعكن بستمر ….. بحبكن كتييير