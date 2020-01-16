تطورات جديدة في فضيحة ⁧‫دنيا بطمة‬.. مذكرة دولية لاعتقال متحول جنسي شهير بالإمارات على علاقة بها

في آخر المستجدات في قضية دنيا بطمة وارتباطها بحساب “حمزة مون بيبي“، تم استدعاء متحول جنسي مغربي شهير في الإمارات قد يكون على صلة بالقضية.

وبحسب مواقع إخبارية، أصدرت السلطات المغربية مذكرة دولية لإلقاء القبض على صوفيا طالون، المغربية التي تقيم في الإمارات، على خلفية القضية.

وورد اسم صوفيا في التحقيقات بعد أن تبين أن علاقة تجمعها مع دنيا بطمة.

وكانت اتهامات قد وجهت لدنيا بطمة بالتسبب بانتحار الممثلة المغربية وئام الدحماني منذ قرابة سنة، بسبب ابتزازها بصور لها، وهو ما أوصلها لحالة نفسية سيئة.

واكتفت دنيا بطمة بنشر آية كريمة عبر خاصية الستوري الخاصة بها “عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون”.

ونشرت بعض اللقطات من العرس الأخير الذي شاركت فيه في المغرب، حيث عادت من خلاله إلى الحفلات بعد انقطاعها الفترة الماضية وتوقف حفلاتها الغنائية بسبب الأزمة القضائية التي تمرّ بها.