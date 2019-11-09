تطورات جديدة في قضية حبس الفنانة سمية الخشاب

تقدم ” هشام تميم ” محامي الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” بعمل معارضة على الحكم الصادر بحبسها لمدة ثلاث سنوات في قضية شيك بدون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد وإلزامها بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم .

وحددت النيابة العامة جلسة جديدة للقضية يوم السابع من شهر ديسمبر المقبل بعدما حصل سعد على حكم غيابى .

وفوجئت الفنانة سمية الخشاب بالحكم أثناء وجودها في مدينة برشلونة وأكدت على أن الشيك الذي وقعته لسعد كان تخليص حسابات بينهما وإنها طلبت منه وقتها ألا يتعجل في صرفه حتى تعود من الخارج لكنه لم يفعل ورفع ضدها قضية دون أن تعلم ذلك .

وعلى الجانب الآخر خرج أحمد سعد ليبرئ نفسه بأن المحامي الخاص به هو من قام بذلك ولم يكن على علم بهذا الإجراء .