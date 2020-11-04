قضت محكمة الأسرة برفض دعوى إسقاط الحضانة المرفوعة من جانب الفنان ” أحمد الفيشاوي ” ضد سلوى عبد الباقى والدة مطلقته هند الحناوى والحاضنة لإبنته ” لينا ” .

حيث كان قد أقام أحمد الفيشاوي دعوى قضائية طالب فيها بإسقاط الحضانة عن والدة طليقته وهي الحاضنة لإبنته لينا الفيشاوي .

وكانت قد قضت محكمة الأسرة بزيادة مصروفات النفقة الخاصة بـ” لينا ” من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه .

وذلك بعد أن قدمت هند الحناوي أوراق رسمية تفيد بارتفاع دخل أحمد الفيشاوي .. كما تقدمت بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها .