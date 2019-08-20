تطورات جديدة في قضية شقيقة زينة وأحمد عز.. ما هو قرار النيابة؟

استدعت نيابة مطروح نسرين، شقيقة زينة للمثول أمامها مرة أخرى بعد أن تغيبت عن التحقيقات معها حول شجارها مع أحمد عز في جلسة الأحد 18 أغسطس الجاري.

وجددت النيابة استدعائها مرة أخرى وتم إرسال الاستدعاء لها على محل إقامتها وإخطارها بجلسة التحقيق الجديدة التي حددت النيابة موعدها خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن أحمد عز وزينة بينهما خلافات منذ سنوات، بسبب قضية إثبات نسب طفليها التوأم له، والتي حصلت فيها زينة على حكم محكمة بإثبات النسب، كما ألزمت عز بدفع المصاريف الدراسية للطفلين.

يشار إلى أن عز يعرض له في دور العرض السينمائية فيلم “ولاد رزق 2″، ويشارك في بطولته عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف، على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.