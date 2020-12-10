قررت النيابة العامة إحالة الممثلة المصرية ” عبير بيبرس ” والمتهمة بقتل زوجها في شهر يوليو الماضي إلى محكمة الجنايات .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم والد المجني عليه بلاغا يتهم فيه عبير بيبرس بقتل نجله .. وقال أنه تلقى مكالمة هاتفية من زوجة إبنه تخبره بوفاته بشكل طبيعي وبوصوله وفحص الجثة تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سنتيمرات واتهمها بسرقة 2 مليون جنيه من المجني عليه .

وكشفت عبير بيبرس في التحقيقات عن السبب من وراء قيامها بذلك وهو وقوع مشادة كلامية بينها وبين زوجها تطورت إلى مشاجرة وقيامه بصفعها على وجهها .. وهو الأمر الذي أثار غضبها لتأخذ قطعة زجاج مكسور وطعنته بها في صدره .

وأشارت إلى أنها قتلته عن تعمد واعترفت أنها كانت تريد التخلص منه بسبب إهانته لها أمام الناس ومعاملته السيئة لها وأوضحت أنها طعنته 3 طعنات في الصدر والقلب بعدها حاولت إنقاذه وأن تضمد جراحه مع العاملة الإثيوبية التي تعمل في منزلها لكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة .