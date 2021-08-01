كشف الفنان المصري ” أحمد عبد الله محمود ” عن خسارة زوجته السابقة الفنانة السورية ” سارة نخلة ” لجميع القضايا التي أقامتها ضده بعد رفض القضاء لها .

حيث كانت قد قامت سارة نخلة برفع قضية خلع ضد أحمد عبد الله محمود .. كما حصلت علي حكم حبس لمدة عامين على زوجها السابق وذلك لعدم سداده وصل أمانة ولكن محامي أحمد عبدالله استأنف على هذا الحكم .

فكتب أحمد عبد الله محمود في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي : ” شكر وتقدير وعرفان للقضاء المصرى الشامخ الذى أيد الحق وأزهق الباطل حيث رفضت محكمة النقض الموقرة القضايا المنسوبة إلي والمرفوعة ضدى باطلا من زوجتى السابقة ” .

وتابع : ” وبهذه المناسبة أجدد الشكر والتقدير لكل من أيدنى ووقف بجواري لرفع الظلم عني في هذه المحنة وأخص بالشكر المستشار أحمد سلامة المحامى وفريق الدفاع معه وكل الشكر والتقدير لأمي وخالتي وأشكر الله بانتمائي لهذه العائلة المحترمة والقادم أحلى بإذن الله ” .