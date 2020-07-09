قررت النيابة العامة في مصر حبس الفنانة ” عبير بيبرس ” 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد اتهامها بقتل زوجها عمدا خلال شجار بينهما في منزلهما .

ومن المقرر أن يتم تشريح جثمان القتيل وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها .

وخلال التحقيقات أمام النيابة انهارت عبير بيبرس مؤكدة أن الجريمة لم تكن عن عمد ولم تخطط لقتل زوجها بينما كانت نتيجة انفعال وقت حدوث المشاجرة .

حيث فقدت أعصابها بعد اعتداء زوجها عليها بالضرب بصفعها على وجهها فأمسكت بزجاجة مكسورة وغرزتها في صدره فسقط على الأرض غارقا في دمائه .

وأضافت : ” طلبت من زوجي الطلاق عدة مرات بسبب معاملته السيئة بس كان بيرفض وكنا نتخانق كتير لحد ما حصلت الكارثة في آخر مشاجرة بينا ومات فيها ” .

وعلى الجانب الآخر خرج ” السيد عبد الله ” والد القتيل بتصريحات صحفية له كاشفا عن بعض تفاصيل الحادث .

فقال إنه علم بالصدفة أن إبنه قتل على يد زوجته وعندما ذهب إلى منزله فوجئ بأنه تم الانتهاء من تغسيل الجثة وتجهيزها للدفن .

وتابع : ” وجدته نظيفا وجسمه بارد جدا كما لو أنه توفي منذ فترة طويلة .. أنا اكتشفت اللعبة بعدما رأيت علامات ضرب وتقييد في جسد إبني .. صرخت وطلبت الشرطة بعدما تأكدت أن هناك جريمة قتل وأن الوفاة ليست طبيعية ” .

وأشار والد الضحية أن زواج إبنه من عبير بيبرس لم يمر عليه سنة واحدة .. وأضاف قائلا : ” عبير بارعة في التمثيل ولكنها ليست فنانة ” .