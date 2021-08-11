غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، إلى سويسرا بطائرة خاصة لاستكمال رحلة علاجها بالخارج، في قرار مفاجئ اتخذته أسرة الفنانة المصرية بعد أيام من مغاردتها المستشفى.

وذكرت سلطات مطار القاهرة الدولي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار، الثلاثاء، متوجهة إلى العاصمة السويسرية ”جنيف“ عبر طائرة إسعاف مجهزة، وذلك لاستكمال رحلة علاجها في أحد المستشفيات هناك.

وكشفت سلطات المطار أن ياسمين عبدالعزيز وصلت المطار بسيارة إسعاف مجهزة من قبل أحد المستشفيات الخاصة، ودخلت السيارة عبر بوابة صالة 4 في المطار، وانتقلت منها إلى طائرة الإسعاف الخاصة تحت إشراف إسعاف المطار.

ويأتي سفر الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد 4 أيام فقط من مغادرتها أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، حيث استقرت حالتها بعض الشيء، من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي.

وكانت ”ياسمين“ قد غادرت المستشفى، في ساعة متأخرة من الخميس الماضي، عقب استقرار وضعها الصحي.