كشفت صحيفة النهار الجزائرية عن تعرض منزل الفنانة ” بهية راشدي ” إلى السرقة من جانب أشخاص مجهولين .

وذكرت الصحيفة أن السارقين قاموا بسرقة كمية من مجوهرات الفنانة بهية راشدي ومجوهرات إبنتها إلى جانب مبلغ مالي كبير .. كما سرقوا الميدالية الذهبية التي حصلت عليها من مهرجان قرطاج السنوي .

وأعربت بهية راشدي عن غضبها من قيام السارقين بكتابة عبارات على جدران منزلها والتي اعتبرتها تهديدية وجاء فيها : ” هذا عقاب الله على أحوال الناس .. وما زال ” .

وتباشر الأجهزة الأمنية عملية البحث للقبض على المتهمين كما فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن ملابساته .