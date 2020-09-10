كشف الفنان المصري ” شريف حلمي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن تعرض نجله لحادث سير أليم على الطريق الدائري نقل على إثره إلى المستشفى .

وتضمن المنشور صورا للسيارة بعد الحادث والتي تحطمت بشكل كبير ولإبنه أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى .

وكتب شريف حلمي في تعليقه عليها قائلا : ” الحمد لله على كل حال .. أطلب من كل الحبايب الدعاء لإبني هشام بالنجاة والسلامة .. تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم وهو الآن في العمليات بالمستشفى ” .

وتابع : ” الحمد لله في السراء والضراء .. اللهم إني لا اسألك رد القضاء ولكن اسألك اللطف فيه .. مطلوب الدعاء له بالنجاة ” .