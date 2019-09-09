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تعرفوا إلى والدة مريم حسين وجدتها.. لماذا تم الهجوم عليهما؟

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mariam hussein nnn

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى والدة الفنانة مريم حسين وجدتها.

وبدت الأخيرتان وهما تعزفان على انواع مختلفة من الطبلة. وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

 

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وركزت التعليقات على الشبه بين الوالدة والجدة والفنانة حيث رأى الكثيرون أنه واضح وكبير.
وفي المقابل تعرضت النساء الثلاثة للكثير من الانتقادات واعتبر بعد الرواد أن الفنانة نشأت في أسرة دفعتها إلى القيام بتصرفات مثيرة للجدل.
ومما جاء في التعليقات: “اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل البيت الرقص” و”العائلة طقاقة” و”مانلومها إذا هذا الجدة والأم”.

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