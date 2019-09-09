تعرفوا إلى والدة مريم حسين وجدتها.. لماذا تم الهجوم عليهما؟

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه للمرة الأولى والدة الفنانة مريم حسين وجدتها.
وبدت الأخيرتان وهما تعزفان على انواع مختلفة من الطبلة. وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
#مريم_حسين وأمها وجدتها @alzauqalrafea . مطليات الذوق الرفيع . اساور الشوميه الهبه اليديده 🔥🔥🔥🔥🔥 نار باللبس ذرابه ونعومه 😍😍😍🔥 . ونصمم لكم جميع أنواع الاكسسوارات المطليه بالذهب او الفضه (🔥)👌🏻 طلباتكم على حسب تصاميمكم (اسماء، سنسال ، اساور، تراجي ، خاتم ، تاج ،ماشات ، هانقرات سياره نسائيه ورجاليه😍 ) أشكال وأنواع التصاميم والاكسسوارات على اسماء وحروف أنجليزيه وعربيه مطليه بماء الذهب 👌🏻👌🏻 . التوصيل لجميع مناطق الكويت ودول الخليج 🚗 وجميع دول العالم . @alzauqalrafea @alzauqalrafea @alzauqalrafea
وركزت التعليقات على الشبه بين الوالدة والجدة والفنانة حيث رأى الكثيرون أنه واضح وكبير.
وفي المقابل تعرضت النساء الثلاثة للكثير من الانتقادات واعتبر بعد الرواد أن الفنانة نشأت في أسرة دفعتها إلى القيام بتصرفات مثيرة للجدل.
ومما جاء في التعليقات: “اذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة اهل البيت الرقص” و”العائلة طقاقة” و”مانلومها إذا هذا الجدة والأم”.