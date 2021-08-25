دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتههم البعيدون عن الأضواء، ومن بينهم النجمة المصرية ” بدرية طلبة” التي ظهرت مؤخرًا إبنتها “سلمي” التي لا يعرفها الجمهور.

ابنة بدرية طلبة ظهرت في الصور نُسخة من والدتها، حيث أنها ورثت نفس ملامح وجهها، وبشرتها السمراء، وشعرها الأسود الناعم.وهذا ما اكدت عليه الكثير من تعليقات متابعين الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام

وكانت بدرية طلبة قد احتفلت بزواج إبنتها سلمى، في حفل جمع أفراد عائلتها وأصدقائها، ونشرت عبر خاصية ستوري، عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف، وعلّقت بدرية على أحد الفيديوهات: “عقبال عندكم يا حبايب”، وتلقت بدرية العديد من التهانى والتبريكات لإبنتها من قبّل متابعيها.

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من ناحية أخري، حذرت الفنانة بدرية طلبة مرضى الضغط من التعامل بصورة خاطئة مع المرض بعدما تعرضت لتجربة خاصة بها كادت أن تضر بصحتها.

وكتبت بدرية طلبة منشورا على موقع ” فيسبوك ” قالت فيه:” خدو بالكو من موضوع الضغط دا طول عمرى ضغطى واطى وبتعامل وعارفه علاجه اى حاجة حادقه وخلاص”.

واستطردت:” امبارح رايحة للدكتور علشان حساسية صدرى وكنت مرهقة وتعبانه قوى بعد التصوير وكان حد عايز يدينى حاجة حادقه او اى حاجة تعلى الضغط على اساس ان ضغطى واطى رفضت لانى كنت رافضة اى اكل بسبب ازمه صدرى”.

وتابعت:”صلت عند الدكتور الله يباركله اول حاجة عملها قاس الضغط وكان ضغطى عالى جدا ولاول مرة تحصل ان ضغطى يكون عالى فبالله عليكم خدوا بالكو كويس من الموضوع دا وبلاش تتعامل مع الضغط بالحلول اللى اتعودنا عليها قبل ما تقيس ضغطك .. وربنا يشفي ويعافي كل مريض”.

يُشار إلي أنه تم تداول من قبّل عدد من روّاد السوشيال ميديا، أنباءً تفيد وفاة الفنانة بدرية طلبة في يوليو الماضي، ونفت بدرية طلبة ما تردد قائلة: “بطلوا إشاعات بجد حرام ترعبوا ولادنا واهالينا علينا عيب عليكم بتستفادو ايه”.

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