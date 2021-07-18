دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدين عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنانة اليمنية ”أروى” التى ظهرت مؤخرًا مع إبنتها “نورا” التى لا يعرفها الجمهور.

جمهور أروى انهالوا على الصور بتعليقاتهم الإيجابية مبدين إعجابهم لما ارتدت ابنتها نورا إلا أنهم طلبوا منها أن تشاركهم ملامحها، لأنها كانت تعتاد أن تُخفي ملامح وجهها، كما أشار الكثير منهم إلي الشبه الكبير الذي يجمع الفنانة بإبنتها، حيث علّق أحد المتابعين قائلاً:” نُسخة عن أمها”.

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وكانت الفنانة أروى اليمنية قد كشفت عن سبب غيابها عن مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا وعدم نشر فيديوهات جديدة عبر صفحاتها كما اعتادت دائماً لتعرضها لحروق في وجهها.

وفي فيديو ظهرت فيه أروى عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، تعاني من حروق في وجهها وكدمات باللون الأزرق أسفل عينيها، موضحة ان السبب جلسات الليزر.

وأشارت أروى اليمنية أنها أصيبت بما يشبه الحروق لكنها بسيطة على أثر بعض جلسات الليزر بسبب حساسية جلدها الشديدة.

وأوضحت أروى أنها حاولت إخفاء الكدمات والحروق من وجهها باستخدام بعض الفلاتر لكن الأمر لم ينجح لذلك قررت الخروج والحديث مع الجمهور بشكل عادي دون إخفائها لتوضيح سبب اختفائها المفاجئ.

وسخرت مقدمة البرامج من شكل الكدمات في وجهها، قائلة إنها كانت تتناول العشاء خارج المنزل مع زوجها، وقالت له إنه في حال سألها أحد عن سر هذه الكدمات ستقول إنه قام بضربها وتسبب في هذه الإصابات القوية.

وأكملت أروى سخريتها موضحة أن شكل الكدمات يوحي بالفعل بأنها كانت في مشاجرة خاسرة أدت إلى تورم وزرقة وجهها بهذا الشكل.

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