أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار وصور نجوم الفن والإعلام علي السوشيال ميديا، تداول مجموعة من الصور يرجع تاريخها إلي العام 2017، حيث شهدت تلك الصور ظهور (ياسمين) إبنة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، من عقد قرانها وسط عدد كبير من الحضور.

الصور التي تبادلها النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فاجأت الجمهور أن عمرو الليثي لديه إبنة بهذا العمر ويحتفل بعقد قرانها رغم قلة ظهورها معه؛ وعلّق النشطاء بإعجابٍ واضح على جمال وأناقة إبنة عمرو الليثي التي اختارت فستاناً ذهبياً مع حجاب متطابق من أجل إطلالة عقد قرانها.

الإعلامي د.عمرو الليثي وإبنته ياسمين في عقد قرانها

ياسمين إبنة عمرو الليثي وزوجها

فيفي عبده تتوسط العروسين وعمرو الليثي



وحرص عدد كبير من نجوم السياسة والفن والرياضة على مشاركة الإعلامي د.عمرو الليثى الاحتفال بعقد قران إبنته (ياسمين) علي (مصطفى) نجل المهندس محمود الشامي نائب رئيس اتحاد الصناعات ونائب رئيس اتحاد الكره سابقًا، وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر. وذلك في 6 من يناير عام 2017.

المعروف أن العروس حفيدة الراحل ممدوح الليثى وسمير التوني رئيس قطاع الأخبار الأسبق؛ وكان ضمن الحضور، المستشار مرتضى منصور، المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق، د. أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، النائب مصطفى بكري ،الفنان خالد زكي ،المخرج معتز التوني ،الفنان إدوارد ،الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى ،الداعية د.عمرو خالد، الإعلامي أحمد المسلماني، كابتن أحمد شوبير، المطرب مصطفى قمر، والفنان رشوان توفيق، وفيفي عبده و الدكتور اشرف ذكي، ود.هبة قطب ،الاعلامية لمياء فهمي عبد الحميد ،الداعية مصطفى حسني، والفنانة شهيرة.

وعقد الدكتور أحمد عمر هاشم؛ رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء؛ قران ياسمين نجلة الإعلامي عمرو الليثي؛ بمسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر. كما ألقى الدكتور عمرو خالد كلمة على هامش عقد القران، أوصى خلالها العروسين بمراعاة بعضهما وذكر الله في السراء والضراء، وسط أجواء من السعادة بين جميع الحضور