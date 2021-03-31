من فترة لأخرى يحرص عدد من النجوم والفنانين على التقاط الصور مع أبنائهم، ويقومون بنشرها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ويُصدم الكثيرون من متابعيهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبنائهم، حيث يعتقد البعض أن هؤلاء النجوم مازالوا في مرحلة الشباب، وأن أعمارهم لم تتخط الأربعين عامًا، ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين، لذلك ليس من الصعب أن يتخطى أبناؤهم العشرين عامًا.

ومن بين هؤلاء، المطرب السوري سامو زين، الذي نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام“، صورة للفنان، وأرفقتها بصورة أخرى لشابة جميلة أشارت إلى أنها إبنته. وعلقت عليها: “صورة نغم إبنة الفنان سامو زين. ماشاء الله عروس ما يبين عليه”. ولكن بعد البحث تبين أن اسمها الحقيقي هو “الكسندرا”.

وتفاعل مع تلك الصورة الكثيرون حيث لفتت الشابه الجميلة الأنظار بجاذبيتها. ويشار إلى أن سامو زين اسمه الحقيقي هو أسامة محمد زين الأبرص، تزوج من امرأة إنجليزية بعدما دعمته أثناء متابعة دراسته في بريطانيا وأنجب منها ابنته الوحيدة قبل الانفصال.

وفي العام 2016 تزوج الإعلامية دينا صالح وأنجبا في العام التالي ابنهما محمد. ويشار إلى أنه عمل أولاً كمهندس صوت قبل أن ينتقل إلى الغناء. وحمل ألبومه الأول عنوان “ميلي يا حلوة”. كما أصدر في وقت لاحق ألبوماً ثانياً عنوانه “أنا ليك”.

وفي أوقات لاحقة أصدر ” قربي ليا” في العام 2004 و”معاك” في 2005 و”عارف إيه” في 2007 و”ليك وحدك” في العام 2008 و”دايماً” في العام 2010 و”الورد الأحمر” في العام 2012 و”زي أي اتنين” في العام 2014.

كما طرح المطرب سامو زين أغنيته الجديدة “ست الناس” بمناسبة عيد الأم، الذى يتزامن مع يوم 21 مارس الجارى، والأغنية كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة، وتوزيع أكرم عادل الذى يجدد سامو تعاونه معه بعدما قدما أكثر من أغنية منهم “القطة” و”قصة حب” و”أنا وأنت” و”كسرت قلبى” و”قولى قولى” وغيرها.

وكانت آخر أعمال سامو زين زين أغنية “حبيتو” من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، التى طرحها بمناسبة احتفالات عيد الحب، وحققت نجاحا على موقع “يوتيوب“.