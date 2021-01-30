من منا لا يحب الدنجوان رشدي أباظة، الذي يعتبر واحداً من أبرز نجوم الزمن الجميل، والذي جسد العديد من الأدوار المؤثرة على شاشة السينما بفضل موهبته الكبيرة ووسامته التي دفعت النقاد لمنحه لقب “دنجوان السينما المصرية”، والذي أجمع كل الذين عاصروه خلال مشواره الفني على أنه كان شديد الشغف بالحياة ولا يحب الإفراط في الحزن، ورغم ثرائه ونجوميته كان شديد التواضع ورائع الحضور.

رشدي أباظة لم يترك إرثاً فنياً فقط بل ترك أيضاً عائلة لطيفة للغاية تعرف عليها الجمهور بشكل واضح في الفترة الأخيرة عقب وفاة الفنان أحمد دياب الذي رحل عن عالمنا يوم 15 إبريل عام 2020، عن عمر ناهز 75 عاماً، والذي كان متزوجاً من إبنة رشدي أباظة الوحيدة السيدة “قسمت أباظة”، التى توفيت أيضاً مؤخراً في عام 2019، والتى نعتها بعض صفحات السوشيال ميديا بنشر صوراً نادرة من حياتها وكشفت معلومات عنها وعن زوجها الفنان، والدها الدنجوان الراحل .

قسمت رشدي أباظة مع والدها وزوجته الفنانة سامية جمال التى ربّتها لمدة 5 سنوات

وتزوج الفنان أحمد دياب من إبنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، لكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها. وكان رشدي أباظة، قد احتفل بزفاف ابنته الوحيدة قسمت، على أحمد دياب، وسط حضور عدد كبير من النجوم، وأحيا الحفل وقتها الراقصتين نجوى فؤاد، وفيفي عبده، وغيرهم الكثير .

صورة من زفاف قسمت إبنة رشدي أباظة علي الفنان الراحل أحمد دياب

وأنجب أحمد دياب وقسمت أباظة نجلهما الوحيد “أدهم” عام 1980، الذي يعيش حالياً فى الولايات المتحدة الأمريكية ومتزوج ولديه فتاة تدعي “مايا”، ويشبه إلى حد كبير جده الراحل رشدى أباظة. وذلك بحسب ما قالته والدته قسمت في تصريح سابق حيث قالت: “ابني أدهم نسخة من والدي”، موضحة أن والدها حرص على تقبيل قدم نجلها “أدهم” في ليلة وفاته، الذي كان يبلغ وقتها مع العمر 3 أشهر فقط.

قسمت أباظة مع زوجها الفنان أحمد دياب وإبنهما أدهم

وتوفيت قسمت أباظة في يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو عام 2019، وتم تشييع جنازتها يوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بمنطقة الهرم، وتم نقل الجثمان لمثواه الأخير في مقابر الأسرة بمنطقة نزلة السمان، وكان آخر ظهور إعلامي لها في برنامج “هنا العاصمة” الذي كانت تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت قسمت خلاله عن حياة والدها الشخصية وعلاقته بزوجاته الـ 5.

يُذكر أنه في عام 1948، مثل رشدي أباظة أول أفلامه المليونيرة الصغيرة مع الممثلة المصرية الشهيرة فاتن حمامة، الفيلم كتابة وإخراج كمال بركات، وتلاه عدد من الأفلام ومن ثم انشغل بأمور أخرى بعيداً عن التمثيل، بعد ذلك عاد بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام مثل دليلة ورد قلبي وموعد غرام وجعلوني مجرماً، وبعد ذلك أخذ دور البطولة في أجمل أعماله، حيث مثل رشدي أباظة في أكثر من 100 فيلم منذ بداياته عام 1948 حتى عام 1980، في الكثير منها أخذ البطولة أو البطولة مشتركة مع عدد من الممثلين والممثلات.

عُرِفَ عن الدنجوان رشدي أباظة علاقاته الغرامية المتعددة، لقد تزوج خمس مرات، أول زوجاته الراقصة تحية كاريوكا في عام 1952، والتي استمر زواجهما ثلاث سنوات، ومن ثم الأمريكية بربارا وهي أم ابنته الوحيدة قسمت وقد دام زواجهما أربع سنوات، عام1959، تم الطلاق.

وفي عام 1962 وتزوج زوجته الثالثة الراقصة سامية جمال التي ربت له إبنته قسمت لمدة 5 سنوات، ووصفتها الأخيرة بأنها كانت طيبة وحنونة معها للغاية، وقد استمر زواجهما حوالي 18 عاماً، انفصلا عام 1977. حيث أنه في عام 1967، تزوج رشدي أباظة زيجته الرابعة من الفنانة اللبنانية صباح، وتم الطلاق بعد 48 ساعة، وحينها كانت سامية جمال لاتزال زوجته. أما زوجته الخامسة فهي ابنة عمه نبيلة أباظة، والتي تزوجها قبل وفاته بسنتين في عام 1979.