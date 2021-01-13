أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ويعد ابرز هؤلاء الفنانين الشباب “عبد الرحمن سليمان عيد” إبن الكوميديان المصري “سليمان عيد”، الذي استطاع منذ ظهوره لأول مرة مع والده في إحدى الصور التى شاركها عبر حسابه الرسمي علي تطبيق الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أن ينال انتباه الكثير من النشطاء بسبب وسامته. وتبين بعد البحث أنه ليس فقط يتمتع بالشكل الوسيم، ولكنه يتميز أيضاً بموهبة فنية كما والده في مجال التمثيل، وأخري في مجال آخر وهو الموسيقى والغناء.

الفنان المصري الصاعد عبد الرحمن سليمان عيد، منذ أن كان طالباً في جامعة القاهرة، كلية تجارة، وإلى جانب دراسته كان يقوم بإحياء حفلات غنائية مع فرقة صغيرة ألفها مع أصدقاء له، كما أنه أطلق مؤخراً أغنية جديدة بعنوان “علي النية ” وحصد من خلالها آلاف المشاركات والإعجابات، كما أنه شارك عام 2018 في (مسلسل عوالم خفية) بدور صغير ، وعام 2020 في (مسلسل فلانتينو) بدور صغير أيضاً مع الزعيم عادل إمام، وعلى ما يبدو سيتقدم “عبد الرحمن” في المراتب الفنية قريباً وربما سنراه بين مشاهير الغناء في مصر .

وعلي الصعيد الفنى، انتهى الفنان سليمان عيد من “فيلم النمس والإنس” واحتفل بانتهاء التصوير باستوديوهات شريف عرفة بصور جمعته بالنجوم محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وصابرين ومنة شلبى، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج استعدادًا لعرضه فى السينمات قريباً، وحتى الآن لم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائي لعرضه حتى الأن.

“فيلم النمس والإنس” بطولة محمد هنيدي، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، سليمان عيد، عارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

يُذكر أن سليمان عيد شارك في دراما رمضان الماضي، بـ”مسلسل فلانتينو” مع عادل إمام، و”مسلسل ونحب تاني ليه” مع ‏ياسمين عبد العزيز، وأيضاً ” مسلسل عمر ودياب” مع مصطفى خاطر وعلي ربيع‎.‎