إنتشرت في الساعات الماضية صوراً على مواقع التواصل الإجتماعي لشابة، تشبه الفنانة البحرينية ​حلا الترك​، وأكد المتابعون أنها نسخة طبق الأصل منها.

المفاجأة كانت أن شبيهة حلا هي أيضاً معروفة وإسمها ​لورين جيرالدو​، وهي ممثلة ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي، ويتابعها العديد من الأشخاص من كل دول العالم.

وبعد البحث إتضح أن حلا ولورين تقابلتا من قبل، عندما سافرت الاولى الى الولايات المتحدة الأميركية لتصوير فيديو كليبات جديدة، وهما مدركتان أنهما تشبهان بعضهما، ونشرا وقتها صورة تجمعهما ونشرتاها على مواقع التواصل الإجتماعي.























