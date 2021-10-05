كثيرة هي حالات الشبه التي تربط النجوم بأشخاص من الوسط الفني وحتى من خارجه حيث يقول المثل الشهير يخلق من الشبه 40، لكن الشبه الكبير بين النجمة المصرية ​”مي عمر” والممثلة التركية ( جوكجي أكييلديز )​ سيفاجئ الجمهور، فقد انتشرت مجموعة صور مركبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تظهر النجمتين والشبه بينهما كبير جدًا.

الشبه الكبير الذي جمع مي عمر بالنجمة التركية كان لافتاً للغاية في إطلالات الفنانتين ما جعل النشطاء يتبادلون الصور بكثافة مؤكدين أنهم وجدوا شبيهة النجمة المصرية في بلاد الأتراك.

الممثلة جوكجي أكييلدز المعروفة باسم “سونجول” شبيهة الفنانة مي عمر التركية

صور الممثلة جوكجي أكييلدز المعروفة باسم “سونجول” شبيهة الفنانة مي عمر التركية

وانهالت التعليقات على تلك الصور، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، حتى أنّ البعض اعتبرها نسخة طبق الأصل عن مي عمر، لكن قسما آخر لم يجد اي تشابه بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع.

صور الممثلة جوكجي أكييلدز المعروفة باسم “سونجول” شبيهة الفنانة مي عمر التركية

صور الممثلة جوكجي أكييلدز المعروفة باسم “سونجول” شبيهة الفنانة مي عمر التركية

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هذا وقد شاركت النجمة المصرية مي عمر متابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة خلال تواجدها في الإمارات لحضور معرض إكسبو 2020 دبي.

وظهرت مي عمر في الصورة مرتدية “هوت شورت” وحازت اطلالتها اعجاب الكثيرين من المتابعين وكانت التعليقات على النحو التالي: “قلبي ودقاته”،”عسولة”،”يا قمر”، “أنا بحبك جدا” وغيرها.

وأطلّت «مي» بإطلالة جذابة حيث ارتدت تيشيرت كت وهوت شورت بنفس اللون الأسود واعتمدت تسريحة شعر مميزة وميك اب بالوان ترابية.

وكانت آخر أعمال مي “مسلسل نسل الأغراب” بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم.

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