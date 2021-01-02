حنان شوقي، فنانة مصرية تألقت فى فترة التسعينات، تبلغ من العمر 53عاما، اسمها الحقيقى سيدة امين احمد، من مواليد مارس عام 1967، محافظة المنصورة.

تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأت حياتها الفنية فى برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون، كما شاركت فى برنامج ابلة فضيلة.

تزوجت حنان شوقي مرة واحدة من هشام الشلقانى، وهو شقيق هالة الشلقانى زوجة الفنان عادل امام، وانفصلت حنان عن زوجها بعد عدة سنوات من الزواج.

اختفت حنان شوقي عدة سنوات عن الشاشة، ثم عادت مرة آخري آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة حنان شوقي هو مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني عام .

جدير بالذكر ان حنان شوقي ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل فيس بوك، وقالت إنها تريد الحصول علي مستحقاتها المالية المتأخرة من بعض شركات الإنتاج، لانها لا تستطيع تحمل نفقات رفع قضايا عليهم.

ووجهت سؤال ماذا يفعل الفنانين الذى اصبحوا لا يتلقون عروض من المخرجين، وليس لهم مصدر رزق سوى الفن.