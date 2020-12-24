كثيرا ما نسمع أن هذا النجم من عائلة فنية دون معرفة ما تعنيه هذه الجملة بالضبط، ونتفاجأ فيما بعد خلال حوار تلفزيوني أنه من أقارب شخص مشهور. يزخر الوسط الفني بالعديد من صلات القرابة التي تجمع النجوم ببعضم البعض، منهم من سبق وكشف عنها في حواراته التلفزيونية، ومنهم من فضل إخفاءها لكثير من الوقت لأسبابه الخاصة، قبل أن تغوص الصحافة في حياته الخاصة وتكشف أسرارها.

ومن بين هؤلاء، الفنانة الشابة “أميرة العايدي” والتي اصبحت من الممثلات التي لها شعبية وجمهور كبير خصوصا من متابعي المسلسلات التلفزيونية، حيث أنها إبنة عائلة فنية كبيرة سواء من ناحية الاب أو الام، اما من ناحية الاب فهي إبنة المنتج المسرحي الكبير الراحل “عبد القادر العايدي”، بينما والدتها فهي الفنانة القديرة الراحلة “عزيزة راشد” والتي قامت بارتداء الحجاب قبل ان يتوفاها الله والتي تميزت بالكثير من الاعمال الفنية من بداية ظهورها وحتى وقت وفاتها في ديسمبر 2010

الفنانة الراحلة عزيزة راشد

بدأت راشد حياتها الفنية من المسرح، ودرست في معهد الفنون الجميلة عام 1968، وتزوجت من المنتج المسرحي عبدالقادر العايدي، وأنتج لها العديد من المسرحيات كما عملت في السينما بالكثير من الأدوار الثانية والثالثة. شاركت في 183 عملاً بين السينما والمسرح والتلفزيون.

الفنانة عزيزة راشد والدة أميرة العايدي بعد أرتدائها الحجاب قبل وفاتها المنية

– تألقت عزيزة راشد في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسلات “الناس في كفر عسكر، ودرب الطيب، والحقيقة والسراب، ورجل الأقدار، وللعدالة وجوه كثيرة، والفرار من الحب، وليالي الحلمية، والسيرة الهلالية”، وآخر مشاركتها السينمائية في فيلم “دنيا” مع الفنانة حنان ترك.

وكان آخر مسلسل شاركت فيه قبل وفاتها هو مسلسل “العار” مع الفنان الشاب مصطفى شعبان والفنان القدير حسن حسني، يُذكر أنه على الرغم من اصل اميرة العايدي الفني إلا أن كلا والديها رفضوا ان تنضم إلى معهد الفنون المسرحية فاضطرت لقبول رغبة والديها والتحقت بكلية الحقوق، إلا أنها دخلت عالم التمثيل أيضاً وتزوجت فيما بعد بالفنان الراحل “وائل نور”.