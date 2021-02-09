لا يزال الحديث عن زواج الفنان المصرية حلا شيحة، من مواطنها المنتج الفني معز مسعود، حديث الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وبمرور الساعات تتكشف معلومات جديدة بشأن هذه الزيجة لاسيما أن عقد القران الذي تم الإثنين، حضرته أسرة العروسين والمقربون فقط.

وحظيت الصور التي نشرتها حلا شيحة عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بتفاعل واسع بين الجمهور، والذين كشفوا من خلالها عن صورة والدة معز مسعود في أول ظهور لها، حيث تفاجأ الجميع بأنها غير محجبة.

وارتدت والدة معز مسعود أزياء محتشمة وفضفاضة، حيث أطلت مرتدية بنطلونا أسود طويلا وواسعا، مع بلوزة فضفاضة، مع شعر بني منسدل يحمل بعض التموجات، وظهرت تحديدًا وهي تقف بجوار ابنها “معز”، أثناء التقاط صور تذكارية لتلك المناسبة.

وجاء ظهور والدة معز مسعود في الصور التي نشرتها العروس حلا شيحة والتي ارتدت فستان سهرة أبيض، بينما أطل معز مسعود ببدلة سوداء، وارتدى أشقاء ووالدة حلا ملابس كاجوال عادية، وعلقت: “اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات”.

في ذات السياق حرصت حلا شيحة، على أن تتشارك مع متابعيها فرحة زواجها من معز مسعود، وكان لشقيقاتها “هنا ورشا ومايا” دور كبير معها في مشاركتها فرحتها، حيث نشرت عبر خاصية “الستوري” عبر “إنستغرام” صورًا جمعتها وشقيقاتها.

ولفتت الشقيقات الثلاث الأنظار بإطلالاتهن، ليظهرن كما “الأميرات” وفق ما وصفهم المتابعون، بعد تداولهم للصور على نطاق واسع، مؤكدين أن الصور أظهرت جمالهن وحالة الفرحة التي يشعرن به في هذه المناسبة.

ولم تمر المناسبة على شقيقتيها هنا ورشا إلا بتركهما بصمة عبر حسابيها في موقع “إنستغرام”، حيث نشرت هنا شيحة مجموعة من صور عقد القران أرفقتها بتعليق قالت فيه: “تم عقد قران حبيبتي وأختي وروحي ونصفي الآخر حلا الجميلة قلبًا وقالبًا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها”.

وأضافت هنا: “يا رب بارك لهما وبارك عليها واجمع بينهما في خير.. بحبك قوي يا حلولا.. النهاردة من أسعد أيام حياتي لأني شيفاكي مبسوطة.. يا رب دايمًا مبسوطة، بدعيلكوا ربنا يحفظكوا ويبعد عنكوا العين ويرضيكوا ويرضي عليكوا”.

بينما شاركت رشا شيحة مجموعة من الصور أيضًا جمعتها بحلا وزوجها معز، وعلقت عليها قائلة: “مبروك لأجمل أخت ومعز، اللهم أسعدهم حتى يكونوا أسعد خلقك ربي اجعل الفرح عنوانا لهم في كل لحظة”.

يُذكر أن معز مسعود سبق وأن تحدث عن رأيه في الحجاب، خلال بيان أصدره عقب تعرضه للهجوم عندما تزوج سابقًا من الفنانة المصرية شيري عادل، فقال إن الاحتشام في الملبس يعد أساس غطاء الرأس -الحجاب-، وأن الالتزام بغطاء الرأس ليس مقياسًا مطلقًا للحكم على مدى قرب المرأة أو بعدها من ربها، وأن سورة النور التي ورد فيها ذكر غطاء رأس المرأة، هي سورة مدنية نزلت في النصف الثاني من الرسالة بعد ترسيخ العقيدة في المرحلة المكية، أي أن ذلك جاء بالتدرج أيضًا، ولذلك فإن الاحتشام في الملبس هو أساس ما يسمى اليوم بالحجاب.