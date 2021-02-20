أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، الممثلة الشابة “لمى إسماعيل كتكت” إبنة الفنانة أمل رزق والمنتج الأردنى إسماعيل كتكت، حيث أنها ممثلة أردنية مصرية. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. واختارها المخرج يسري نصر الله لتجسد شخصية فاتن أبو رية في فيلم (الماء والخضرة والوجه الحسن). ثم توالت عليها الأعمال فشاركت في عدة مسلسلات منها: (مسلسل قابيل، عائلة الحاج نعمان، في كل إسبوع يوم جمعة) وعدد آخر من الأعمال الفنية والمسرحيات.

في سياق آخر، أعلنت لمى كتكت قبل فترة إنفصالها عن خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، بعد 8 أشهر من الخطوبة، وقد قيل بأن إنشغال الشرنوبي بأعماله الفنية وراء تأخر الزواج، مما أدى لفسخ الخطوبة بينما علّقت أمل رزق على الأمر بأن الخطوبة جاءت لموافقة إبنتها، والإنفصال أيضاً بناءً على رغبتها وبأن إبنتها تعلّمت من التجربة، وعلى الرغم من ذلك لم تكن أمل رزق مرحبة بتلك الخطوبة، فقالت في لقاء تلفزيوني: “لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى انتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة”.

وعلي الصعيد الفني، تشارك الفنانة لمى كتكت حاليًا في “مسلسل جمال الحريم” الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير، وفراس سعيد، وكريم عبد الخالق، ورنا رئيس، وهدى الأتربى ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث وعلى رأسهم الفنان صلاح عبد الله.

وتدور أحداث مسلسل جمال الحريم في إطار من الرعب والتشويق، حيث تتورط مذيعة سريعًا في عالم غير مألوف أثناء محاولتها مساعدة صديقه لها تعاني من المس، لتجد نفسها في عالم الجن والأشباح، وما يتخلله من دجل وشعوذة.