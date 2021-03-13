أحيانًا يرث الأبناء الموهبة من آبائهم، ويأتي التمثيل على رأس تلك المهن التي تشهد الظاهرة بكثافة، حيث انتقلت من الفنانين الكبار إلى أبنائهم الذين ظهروا على الساحة الفنية، بل سيطروا عليها، فمنهم من يظهر بدور البطولة، وآخر يشارك كضيف شرف، وبعضهم ظهر على الساحة الفنية منذ طفولته والبعض ظهر منذ فترة قصيرة، ولكن الشيء المشترك بينهم هو قدرتهم على جذب انتباه المنتجين والمخرجين، وتعلق قلوب الجمهور بهم، حتى استطاع معظمهم تكوين قاعدة جماهيرية ليس فقط في مصر ولكن في الوطن العربي.

ومن بين هؤلاء، “مريم محمود الجندي” إبنة الفنان القدير الراحل محمود الجندي، وهي ممثلة مصرية شاركت في عدة أعمال فنّية منها فى مسرحية “سينما مصر” مع المخرج خالد جلال، وتقدم عدة أدوار ما بين الغناء والتمثيل والاستعراضات فهى فنانة شاملة وموهوبة نهلت من والدها الكثير من مواهبه المتعددة.

وقالت مريم محمود الجندي في أحدث تصريحاتها الصحفية: “قبل التحاقى بمركز الإبداع الفنى مع المخرج خالد جلال مثلت فى مسرح الجامعة الأمريكية وفى المدرسة، وقدمت مسرحية وأنا طفلة وقدمت أدوارًا فى مراحل عمرية مختلفة، لكنها كانت أدوارا صغيرة والتحقت بورش كثيرة، لكن كان مركز الإبداع هو المكان المناسب الذى طلبت منى والدتى ووالدى الالتحاق به بعدما شاهدا حلقة للأستاذ خالد جلال مع منى الشاذلى فى برنامجها الشهير”.

وأضافت مريم: “والدى لم يكن معترضا على عملى بالفن بل على العكس كان مرحبا جدا ويساعدنى دائما وهو الذى حببنى فى الفن وعلمنى أهميته ومدى تأثيره وعلمنى احترامه والتزامه، لذلك أشكره على كل نصائحه لى فقد كان يفهمنى أكثر من نفسى”.

أما عن ذكرياتها مع والدها محمود الجندي فقالت: “كثيرة جدا ولكن أهمها وأحلاها انه كان دائما يعرف أنني أحب الفن ومتعلقة به وكان يري بداخلي حاجة شبهه وهو أول من اكتشف أنني أحب الفن مثله وكان يشجعني جدا علي خوض تجارب فنية بشتي الطرق وأتذكرانني كنت وأنا صغيرة أمسك بقلم وارسم علي ” حيطة المنزل ” وعندما يراني لا يغضب ولا ” يزعق ” علي العكس كان يشجعني وكنت أيضا أحصل علي السيناريوهات الخاصة باعماله وارسم عليها أو اقطعها أشكال ورسومات فكان لا يغضب أيضا لكنه فيما بعد كان يبعد عني السيناريوهات الجديدة ويمنحني فقط القديمة” .

وعلي الصعيد الفنى، تشارك الفنانة الشابة مريم الجندي في آخر أدوارها بـ “مسلسل الآنسة فرح 2” مأخوذ من المسلسل الأمريكى “Jane the virgin”، ومن المقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى وإخراج أحمد الجندي (شقيقها وإبن الفنان محمود الجندي).