تداولت عدة حسابات فنية نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، صور حديثة شهدت ظهور (يوسف وياسين) حفيدى الفنانة “نهال عنبر”، من إبنها “حسام الحسيني”، اللذان خطفا الأنظار بوسامتهما بعد أن كبرا وأكد الكثيرين على تشابه ملامحهما بعض الشئ مع والدهما وجدتهما الفنانة الكبيرة .

والدهما هو المخرج “حسام الحسينى“، الذي بدأ حياته الفنية كمغني راب ثم دخل عالم الشاشة الفضية حيث شارك الممثل المطرب تامر حسني في فيلم عمر وسلمى 3، وقد اشتهر من خلال فيلم (نور عيني) وهو ابن الفنان مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، وقد شارك والدته بفيلم المصلحة. كما تعاون مع النجم محمد رمضان حيث أخرج له أشهر كليباته الغنائية مثل “نمبر ون” وغيرها.

وعلي الصعيد الفنى، تصدرت الفنانة نهال عنبر بوستر جديد لـ «مسلسل الطاووس»، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، ونشرت “نهال” بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“، وعلقت: “مسلسل الطاووس، رمضان 2021”.

كما ظهرت كل شخصيات “مسلسل الطاووس” خلال بوسترات منفردة بشكل مختلف تمامًا، حيث ظهروا من خلال الشخصيات التي سيؤدونها في هذا المسلسل، والتي حملت في طابعها جانبًا من الغموض والتشويق من خلال نظراتهم الحادة وطابع الحزن الذي سيطر على ملامحهم هذا إلى جانب كلمة مسلسل الطاووس، التي ظهرت ملطخة بالدماء.

وتدور أحداث “مسلسل الطاووس” في إطار اجتماعي يتناول موضوع من الموضوعات الإجتماعية الشائكة (التحرش) عن فئة من الشباب المدللين وأهلهم أصحاب نفوذ وسطوة، ولديهم انحرافات سلوكية، كما يحذر من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الإجتماعي على الشباب.

“مسلسل الطاووس” بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، نهال عنبر، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.