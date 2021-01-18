أعادت مجموعة من الحسابات الفنيّة الناشطة علي السوشيال ميديا، تداول عدة الصور كان الإعلامي المصري “باسم يوسف” قد شاركها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، شهدت ظهور زوجته وأم إبنتيه، التى استطاعت أن تدهش الجمهور بجمالها وعفويتها، كما دفعت متابعيه للتفاعل بقوة تلك مع اللقطات المميزة، متغزلين فيهما كثنائي لافت، ومتمنين لهما السعادة والصحة .

يُذكر أن آخر ظهور إعلامي للسيدة “هالة دياب” من أصل فلسطينى، برفقة زوجها الإعلامي الساخر المقيم في أمريكا، كان خلال حفل توزيع جوائز الإيمي فى دورته الـ 43 والتى أقيمت فى نيويورك، ولفتت زوجته الأنظار بإطلالتها وبجمالها علي السجاة الحمراء. وأكدت علي هذا الكثير من تعليقات المتابعين .

وعلي الصعيد المهني، وصف الإعلامي باسم يوسف، برنامجه الجديد الذي سينطلق على تلفزيون “الشرق للأخبار” بعنوان «اسأل باسم»، بأنه يأتي استكمالاً لرحلته التي بدأها منذ سبع سنوات مع «بلان بي» والتحول إلى النظام الغذائي النباتي، والتي ساعد فيها الناس على تغيير أنماط حياتهم، معتبراً أنها كانت تجربة شخصية ولكنها مدَّته بالشعور بالاختلاف على الصعيد الصحي.

ولفت باسم مؤخراً في أحدث تصريحاته الصحفية أنه عمل على توسيع الدائرة الخاصة بهذه التجربة التي أطلقها عبر قناة خاصة وموقع إلكتروني، لتصل اليوم إلى منصة تلفزيونية ولأول مرة في العالم وليس العالم العربي فحسب، «فهذا البرنامج المختص يُعد تجربة جديدة، وسيتوسع في الإجابة عن أسئلة الناس وانتقاداتهم حول هذا النظام الغذائي».

وعن تجارب البرامج الساخرة التي تصور في مصر وتعرض عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، نوه بأنها تختلف عن البرامج التي تعرض على القنوات، كما أنه أشار الى وجوب انطباق معايير برامج القنوات عليها، أي أن تقدم من داخل مصر وإلا ستخضع للتقييم نفسه. واعتبر أن هناك ثمناً يدفع مقابل أي شيء يقوم به المرء مهما تباين مشروعه، فالبرنامج الخاص بالطعام سبب له موجة من الانتقادات تفوق التي تعرض لها مع البرنامج السياسي.