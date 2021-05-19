اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالًا اعتبروا الأكثر وسامة على الإطلاق بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل ووصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع الفنانة اللبنانية “ورد الخال”، حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها الموسيقار “باسم رزق”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عددًا كبيرًا من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي، كما اعرب البعض منهم عن دهشتهم بعد الكشف عن هويته.

وتزوجت الممثلة ورد الخال من الموسيقي وعازف العود باسم رزق بعد قصة حب حقيقية وعلنية، في مدينة قبرص في العام 2016، وكان زواج ورد وباسم زواجًا مدنيًا، ولقي ترحيبًا من جمهورها والأصدقاء، من خلال تعليقات التهنئة التي ملأت صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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في سياقٍ آخر، أعربت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن صدمتها من خروج شقيقها الممثل يوسف الخال من المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا لأنها لم تكن تعلم أنه دخل المستشفى لو لم يُعلن هو بنفسه عبر تغريدة عن تعافيه من كورونا.

ولم تُخف ورد شعورها بأنّ قلبها لم يكن مرتاحًا في فترة إصابة شقيقها الذي خاطبته بالقول: “مسامح.. مع إنو كنا حاسّين إنك مش منيح وقلبنا كان عم يغلي.. الحمد لله عسلامتك، وما بقا تعيدها… لا الإصابة ولا فوتة المستشفى”.

وكان يوسف الخال قد أعلن شفاءه من كورونا عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: “دخلت إلى المستشفى في 10 من هذا الشهر وخرجت اليوم.. لم أكن أريد أن أقول لأحد، لكنني فعلت الآن فقط لكي أذكر وأشكر من كان وراء شفائي”.

هذا وشاركت ورد الخال في مسلسل “قارئة الفنجان” بدور أميرة، وهي امرأة قوية وغريبة الأطوار تجمعها بزوجها علاقة مبنية على المال والسلطة، وتستغل الرجال لأغراضها الخاصة وتريد التحكم بمصائرهم لكن قارئة الفنجان ستغيّر الأقدار.

وتصدّر المسلسل عبر منصة “شاهد VIP” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في أكثر من بلد عربي وأوروبي، لما قدّمه من قصة مشوقة وغريبة في عالمنا العربي، والمسلسل هو من إنتاج “إيغل فيلمز” ومن بطولة أحمد فهمي، ورد الخال، باسم مغنية، روان مهدي، أحمد شعيب، يارا قاسم، محمود الليثي، تاتيانا مرعب، فادي ابراهيم و سواهم ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.

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