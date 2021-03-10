“يخلق من الشبهة أربعين” أو “فولة واتقسمت نصين”، تضرب تلك الامثال عادة مع الشبه الكبير بين الأشخاص، والذى تحقق بالفعل بين الفنانة “إلهام شاهين” ومجموعة من الصور لممثلة صاعدة تُدعي “إسراء صبري” انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وجعلت الجمهور في حيرة كبيرة فى التفريق بينهما.

وبالتعريف عن الشابة التى تصدرت التريند لشببها الكبير بالنجمة إلهام شاهين، فهي ممثلة مصرية دخلت معهد الفنون المسرحية ولم تستكمل الدراسة بعد أن اكتشتفتها المخرجة إنعام محمد على بمسلسل مباراة زوجيه ثم شاركت بمسلسل محمود المصري ثم شاركت في برنامج قشر البندق وبرنامج مشاكل 2007، كما شاركت في العام 2018 بفيلم “بلاش تبوسني” مع الفنانة ياسمين رئيس حيث قامت بدور “مساعدة فجر”.

وانهالت التعليقات على صورة الممثلة الشابة إسراء صبري الشبيهة بالفنانة إلهام شاهين، الأمر الذى أدى البعض احتار حول التفريق بين الفنانة إلهام شاهين والممثلة الصاعدة، حيث قال أحد هم:” إلهام شاهين في شبابها”، وكتب أخر:”يعنى دي مش إلهام شاهين”، بينما كتبت إحداهن :” افتكرتها إلهام شاهين”.

وكانت آخر الأعمال التى شاركت بها الفنانة الشابة إسراء صبري فى “فيلم حظر تجول” مع النجمة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدى، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس، والذى تم عرضه مؤخرًا خلال الفترة الماضية وحصد العديد من الجوائز في مهرجانات المحلية كمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42 وبعض المهرجانات الدولية أيضاً.

وقالت إسراء صبري إنها تم اختيارها نظرا إلى تشابه شكلها مع الفنانة إلهام شاهين، حيث تجسد ضمن أحداث العمل شخصية فاتن، نفس شخصية إلهام شاهين فى سن صغيرة، التى تتعرض لبعض المشاكل تعرضها للسجن حوالى 20 سنة، وقتل زوجها بسبب ظهوره بوضع غير مناسب مع إبنتها، وبعد خروجها من السجن تستكمل شخصيتها الفنانة إلهام شاهين.

وأضافت أن أحداث الفيلم لا ترتبط بالسياسة، وتراهن على الدور الذى تقدمه بقوة، وتعتبره خطوة مهمة فى حياتها الفنية، بعد مشاركتها فى أكثر من عمل سابق، منها الجزء الأخير من مسلسل “ليالى الحلمية” ومسلسل “محمود المصرى” مع الراحل محمود عبد العزيز.