تعرفوا للمرة الأولى إلى شقيق رضوى الشربيني الوسيم.. ما سبب الهجوم عليها؟

نشر أحد حسابات معجبي مقدمة البرامج المصرية رضوى الشربيني على “إنستغرام” فيديو جديداً لها أحدث ضجة في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه وهي ترد على هجوم تعرضت له بسبب زواجها. ولفتت إلى أن بعض المنتقدين توجهوا إليها باللوم معتبرين أنها تحثهم على عدم الزواج فيما تبين أنها متزوجة.



وأشارت إلى أنها لم تدعُ إلى عدم الزواج بل ركزت على حسن الاختيار. وفي جزء آخر من المقطع المصور ظهر إلى جانبها شقيقها محمد حيث أطفأت معه شموع قالب حلوى أعد لمناسبة يوم ميلاده.

كما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة لها برفقته مع التعليق: “كل سنة وانت وبابايا وأخويا وصاحبي… كل سنة وانت معايا وحواليا وجنبي”.

وأضافت: “أتمنى لك يوم الميلاد الأكثر سعادة يا حبيب قلبي. لا يمكنني أن أحبك فقط، بل أحبك جداً” محققة أكثر من 151 ألف إعجاب.

وتناولت الكثير من التعليقات درجة الشبه بين المذيعة وشقيقها حيث رأى بعض المتابعين أنهما يتشاركان بعض الملامح فيما أشار آخرون إلى أنه لا يشبهها على الإطلاق.