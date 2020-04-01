تعرف على أقصر الزيجات للمشاهير العرب.. على رأس القائمة حليمة بولند!

تعد أخبار المشاهير​ والفنانين العرب من أبرز إهتمامات محبيهم ومعجبيهم، كما أن أخبار زواج المشاهير وطلاقهم هي من أكثر المواضيع تداولاً في الإعلام العربي .ويمتلئ الوسط الفني بالمفاجآت وحالات حب إنتهى بعضها بالزواج​، أما بالنسبة لحالات الطلاق ​ بين المشاهير فقد حدث العديد منها خلال فترة قصيرة جداً، لتصبح أقصر زيجات للمشاهير العرب، بحيث أن أحدها لم يدم لأكثر من 15 ساعة.



وعلى رأس القائمة الإعلامية حليمة​ بولند ، والتي إنفصلت عن زوجها المحامي عبد الرازق العنزي ​، بعد زواج دام شهرين فقط.



كذلك طلاق الفنانة مي سليم​ من الممثل المصري وليد فواز​، قبل مرور شهر واحد فقط على زواجهما.



ثالث أقصر الزيجات في الوسط الفني، كان زواج الفنان المصري محمد منير​ من داليا يوسف​، لم يستمر إلا 50 يوماً.



أقصر زيجة من زيجات المشاهير، كانت للممثلة نهلة سلامة والتي تطلّقت من رجل الأعمال مصطفي النجار​، بعد 3 ساعات من الزواج، لأسباب لم تعرف حتى الان.