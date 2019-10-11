تعرف على العارضة التي أشعلت مواقع التواصل بصورها مع محمد صلاح

أشعلت عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو صفحات السوشيال ميديا بعد تصدرها غلاف مجلة وهي تحتضن محمد صلاح خلال الصور.

وظهر محمد صلاح في الصور برفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو على غلاف صفحة مجلة GQ.

أليساندرا كورين ماريا أمبروسيو هي عارضة أزياء برازيلية، تبلغ من العمر 38 سنة، وتعد من أشهر وأغنى عارضات الأزياء في العالم

لديها أكثر من 10 ملايين متابع على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ولفتت السندرا أمبروسيو الأنظار بعدما بدأت وصلة من الغزل المتبادل بينها وبين لاعب الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فيديو على حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام كشف من خلاله عن إعجابه بعارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة أليساندرا أمبروسيو.

وقال رونالدو إنه قام بجلسة تصوير معها من أجل شىء رفض اللاعب البرتغالي الافصاح عنه وأكد بأنه أمر سري.

وكتب رونالدو على حسابه في تويتر” من الجميل العمل مع هذا الملاك “أليساندرا أمبروزيو”. استمتعنا كثيراً، المزيد قريباً “.

يذكر توج اللاعب محمد صلاح، مساء الإثنين الماضي ، بجائزة رجل العام في الشرق الأوسط لعام 2019 التي نظمتها مجلة «GQ».

وظهر «صلاح» في حفل حضره العديد من الفنانين على مستوى الوطن العربي، الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الفرعون المصري.