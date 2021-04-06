كشف المخرج ” محمد سامي ” عن التعاقد مع الفنان ” تامر حسني ” على غناء تتر ورباعيات مسلسل ” نسل الأغراب ” المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل بعد اعتذار الفنانة ” انغام ” عن غنائه مؤخرا .

فنشر محمد سامي صورة له برفقة كلا من تامر حسني وبطل المسلسل الفنان ” أحمد السقا ” عبر حسابه على موقع ” إنستجرام ” وكتب في تعليقه عليها : ” تكتمل كتيبة نسل الأغراب بنجم الوطن العربي الأول النجم الكبير تامر حسني ” .

وتابع : ” وش السعد اللي اكتشفني في مسلسلي الأول آدم واللي قدمني للجمهور العظيم وأول واحد دعمني .. تامر يغني تتر نسل الأغراب والرباعيات .. ربنا يخليك ليا يا تيمو ودايما في ظهري يا صاحبي يا جدع يا كبير ” .

جدير بالذكر أن مسلسل نسل الأغراب يجمع بين أحمد السقا والفنان ” أمير كرارة ” في التعاون الأول لهما بالدراما التليفزيونية .. ويشاركهما في بطولة العمل كلا من : مي عمر ودياب وفردوس عبد الحميد ومحمد جمعة وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد مهران وأحمد مالك وغيرهم .