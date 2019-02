تعرف على رامي مالك.. من هي عائلته وكيف بدأ مسيرته الفنية وصولا الى الاوسكار؟

لا حديث للعالم الآن فى مجال السينما إلا عن النجم رامى مالك المصرى الأمريكى الذى نال جائزة الأوسكار أفضل ممثل فى ليلة لا تنسى عن دوره بفيلم Bohemian Rhapsody ، وإليكم كل ما يجب أن تعرفوه عن النجم المصرى رامى مالك منذ بدايته.

رامى مالك ولد فى مدينة لوس أنجلوس يوم 12 مايو 1981، لأب وأم مهاجرين من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا المصرية. سافرا عام 1978 إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعمل والده فى “بيع التأمين”، ووالدته فى المحاسبة.

So fortunate to have the most supportive woman in my life. Love you mom!!! pic.twitter.com/r3DXw813TK

— Rami Malek (@ItsRamiMalek) January 13, 2016