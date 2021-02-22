نشرت المطربة ” نور عبد السلام ” صاحبة صوت الفنانة ” مي عمر ” في أغاني مسلسل ” لؤلؤ ” منشورا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أعربت من خلاله عن سعادتها بدعم الجمهور لموهبتها الغنائية .

فكتبت قائلة : ” من الرائع إننا نكون في بلد عندها قدرة على إنتاج محتوى ترفيهي محترم جدًا .. مسلسل لؤلؤ فعلًا يخلينا كلنا فخورين بيه وبإنتاجه وبمخرجنا العزيز محمد سامي وبطلة العمل الممثلة الجميلة مي عمر اللي دايمًا مجتهدة وناجحة بأعمال متميزة وأدوار مختلفة ” .

وتابعت نور عبد السلام : ” مسلسل لؤلؤ بصراحة بينقل الإنتاج الدرامي في مصر لمنطقة تانية خالص وجديدة ومتميزة .. أنا كان ليا الشرف إن المخرج الكبير محمد سامي يقف جنبي ويشرفني بإني أغني في المسلسل .. بصراحة أنا عاجزة عن شكر المخرج محمد سامي إنه آمن بيا من أول يوم وآمن بصوتي وموهبتي وأعطاني فرصة زي دي ” .

وأضافت : ” طول عمره معروف عنه إنه بيقف جنب المواهب ويساعدهم وكان ليه الشرف إنه يقف جنبي .. مسلسل لؤلؤ فرصة عمري ومكنتش أحلم بيها وسعيدة جدًا إن ربنا كتبها ليا ويارب دايمًا أكون عن حسن ظن الناس فيا وأكون دايمًا بقدم حاجة تضيف لأي عمل حتى لو حاجة صغيرة ” .

واختتمت نور حديثها : ” بشكر جدًا كل من وقف وهيقف جنبي عشان أحقق حلمي .. وبشكر كل الناس اللي دعمتني الفترة اللي فاتت سواء ب شير أو مسج أو بوست في حقي ” .

يذكر أن مسلسل لؤلؤ من بطولة كلا من الفنانين : مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ونرمين الفقي ومحمد الشرنوبي وسلوى عثمان وهيدي كرم ونجلاء بدر .. وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام .